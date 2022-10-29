Ворскла у попередньому турі розписала результативну нічию з Динамо (1:1). Рік тому дану подію назвали б сенсацією, але не зараз – це була зустріч лишень восьмої й дванадцятої команд чемпіонату. Гра мала відповідну якість. Футбол "зелено-білих" розчарував навіть більше, адже підопічні Віктора Скрипника не продемонстрували свого фірмового пресингу. Та і загалом полтавці працювали занадто обережно, забивши відверто випадковий гол.

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Вочевидь, гра з оборонною лінією в 5 захисників без спроби боротись за контроль – це план Б для Ворскли. Загалом же колектив тримається на другій позиції за дотиками у штрафному, за пострілами з його меж та за очікуваними голами. Показник інтенсивності пресингу й середня гострота полтавських ударів є найвищими в чемпіонаті.

Команда Віктора Скрипника демонструє агресивний футбол, награвши на потрапляння у топ-4 в турнірній таблиці. Втім, нестабільність по ходу матчів та слабенька оборона тримають Ворсклу на глибині. "Зелено-білі" не знають перемог протягом трьох турів поспіль, вигравши всього два поєдинки за сезон і тримаючись у двох очках від четвірки аутсайдерів УПЛ. Саме з таким неоднозначним суперником доведеться зустрітись Минаю.

Від закарпатців нічого особливого не чекали, адже у двох попередніх чемпіонатах вони лишень боролись за виживання. Втім, закарпатці перед стартом цьогорічного розіграшу зібрали досить непоганий склад, який під керівництвом Володимира Шарана почав стабільно набирати очки. "Лисиці" тримаються на десятій позиції в таблиці, а за показником очікуваних залікових балів вони мали б перебувати ще вище.

В останніх трьох турах Минай не знав поразок, відібравши очки у Кривбаса й Вереса, а також перегравши Металіст 1925. При цьому команда демонструє якісно організований і доволі ефективний футбол – як у атаці, так і в обороні. Закарпатці забили 6 голів з 7,75 xG, а ковтнули 7 м'ячів з 8,17 xG. Менше у цьогорічній УПЛ пропускає тільки Олександрія, у якої на два матчі менше.

"Лисиці" гратимуть у рідних стінах, адже Ворскла теж заявила домашнім стадіоном Минай-Арену. Вболівальники, звісно, господарям не допоможуть – зате закарпатці відпочивали на чотири дні довше, пропустивши попередній тур. Словом, поєдинок обіцяє бути цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравець – Челядін – Олійник, Юрченко, Сефері – Марлісон, Степанюк

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін – Вітенчук, Хахльов – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Ворсклу. Дійсно, в атакувальному плані та в організації гри без м'яча на чужій половині поля полтавці виглядають дуже потужно. Команда створює занадто багато моментів, щоб йти настільки низько у таблиці. Рано чи пізно "зелено-білі" почнуть підтягуватись до очікуваних показників.

Втім, коефіцієнт на перемогу підопічних Віктора Скрипника дуже високий. Контори не впевнені у його колективі, адже він занадто нестабільна – ворскляни легко можуть провалити цілий тайм, зігравши на рівні Першої ліги. Минай же відзначається незручністю для суперників і хорошою роботою в обороні. Та і в атаці "лисиці" вміють карати за помилки (а їх вистачатиме).

Якщо Ворскла зіграє на своєму реальному рівні й не збавлятиме обертів по ходу зустрічі, то її перемога виглядатиме цілком вірогідною. Втім, в останніх турах полтавці настільки впевнено не виглядали, тож ми ризикнемо поставити на ще одну осічку підопічних Віктора Скрипника.

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