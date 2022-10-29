Ворскла в предыдущем туре расписала результативную ничью с Динамо (1:1). Год назад данное событие назвали бы сенсацией, но не сейчас – это была встреча лишь восьмой и двенадцатой команд чемпионата. Игра имела соответствующее качество. Футбол "зелёно-белых" разочаровал даже больше, ведь подопечные Виктора Скрипника не продемонстрировали своего фирменного прессинга. Да и в целом полтавчане работали слишком осторожно, забив откровенно случайный гол.

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Очевидно, игра с оборонительной линией в 5 защитников без попытки бороться за контроль - это план Б для Ворсклы. В целом же коллектив держится на второй позиции по касаниям в штрафной, по выстрелам из её пределов и по ожидаемым голам. Показатель интенсивности прессинга и средняя острота полтавских ударов являются самыми высокими в чемпионате.

Команда Виктора Скрипника демонстрирует агрессивный футбол, наиграв на попадание в топ-4 в турнирной таблице. Впрочем, нестабильность по ходу матчей и слабая оборона удерживают Ворсклу на глубине. "Зелёно-белые" не знают побед в течение трёх туров подряд, выиграв всего два поединка за сезон и держась в двух очках от четвёрки аутсайдеров. Именно с таким неоднозначным соперником придётся встретиться Минаю.

От закарпатцев ничего особенного не ждали, ведь в двух предыдущих чемпионатах они лишь боролись за выживание. Впрочем, закарпатцы перед стартом нынешнего розыгрыша собрали довольно неплохой состав, который под руководством Владимира Шарана начал стабильно набирать очки. "Лисы" держатся на десятой позиции в таблице, а по показателю ожидаемых зачётных баллов они должны были бы находиться ещё выше.

В последних трёх турах Минай не знал поражений, отобрав очки у Кривбасса и Вереса, а также переиграв Металлист 1925. При этом команда демонстрирует качественно организованный и довольно эффективный футбол – как в атаке, так и в обороне. Закарпатцы забили 6 голов из 7,75 xG, а глотнули 7 мячей из 8,17 xG. Меньше в нынешней УПЛ пропускает только Александрия, у которой на два матча меньше.

"Лисы" будут играть в родных стенах, ведь Ворскла заявили домашним стадионом Минай-Арену. Болельщики, конечно, хозяевам не помогут – зато закарпатцы отдыхали на четыре дня дольше, пропустив предыдущий тур. Словом, поединок обещает быть интересным.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Скляр (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Челядин – Олейник, Юрченко, Сефери – Марлисон, Степанюк

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Витенчук, Хахлёв – Воробчак, Твердохлиб, Кулиев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Ворсклу. Действительно, в атакующем плане и в организации игры без мяча на чужой половине поля полтавчане выглядят очень мощно. Команда создаёт слишком много моментов, чтобы идти настолько низко в таблице. Рано или поздно "зелёно-белые" начнут подтягиваться к ожидаемым показателям.

Впрочем, коэффициент на победу подопечных Виктора Скрипника очень высокий. Конторы не уверены в его коллективе, ведь он слишком нестабилен – ворскляне легко могут провалить целый тайм, сыграв на уровне Первой лиги. Минай же отличается неудобством для соперников и хорошей работой в обороне. Да и в атаке "лисицы" умеют наказывать за ошибки (а их будет хватать).

Если Ворскла сыграет на своём реальном уровне и не будет сбавлять обороты по ходу встречи, то её победа будет выглядеть вполне вероятной. Впрочем, в последних турах полтавчане настолько уверенно не выглядели, так что рискнём поставить на ещё одну осечку подопечных Виктора Скрипника.

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