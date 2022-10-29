Команда Віктора Скрипника перервала невдалу серію в УПЛ, обігравши Минай у 10 турі. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Три очки полтавцям принесли голи Сефері та Марлісона. Албанець відзначився у першому таймі, реалізувавши дебютний момент Ворскли. Минай мав кілька нагод, щоб забити у відповідь, однак змарнував їх.

Ворскла переграла Минай завдяки вбивчій реалізації – команда Скрипника обійшла Динамо і серйозно піднялася в УПЛ

У другій половині гри відзначився Марлісон, який замкнув простріл Кравця. Цей гол деморалізував команду Шарана, яка лише раз пробила у поперечину і бльше нічого особливого не створила.

2:0 – Ворскла піднялася на чотири позиції в УПЛ і тепер посідає 8 місце (11 очок). Минай з 9-ма балами йде 11-м.