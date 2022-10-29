Команда Виктора Скрипника прервала неудачную серию в УПЛ, обыграв Минай в 10 туре. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Три очка полтавчанам принесли голы Сефери и Марлисона. Албанец отличился в первом тайме, реализовав дебютный момент Ворсклы. Минай имел несколько шансов, чтобы забить в ответ, однако упустил их.

Ворскла обыграла Минай благодаря убийственной реализации – команда Скрипника обошла Динамо и серьезно поднялась в УПЛ

Во второй половине игры отличился Марлисон, замкнувший прострел Кравца. Этот гол деморализовал команду Шарана, которая только раз пробила в перекладину и больше ничего особенного не создала.

2:0 – Ворскла поднялась на четыре позиции в УПЛ и теперь занимает 8 место (11 очков). Минай с 9 баллами идет 11-м.