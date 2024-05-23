Черговий провал збірної України на Євро U-17 у відеоогляді матчу з Чехією – 1:3
У матчі 2-го туру групового етапу юнацького чемпіонату Європи Україна поступилась Чехії (1:3). Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".
Євро-2024, U-17, другий тур групового етапу
Група А
Україна – Чехія – 1:3
Голи: Дігтяр, 90+4 (п.) – Моудрий, 12 (п.), Пенкса, 62, 87
Україна без шансів програла Чехії і майже втратила шанс на чвертьфінал Євро U-17 – врятує лише диво від Кіпру
Чехія вийшла вперед вже на початку зустрічі: Квачек влучив у руку Дігтярю і арбітр призначив пенальті. Моудрий розвів по кутах Макаренка і м'яч. В середині другого тайму чехи подвоїли свою перевагу – Третяк програв боротьбу опоненту в центрі воротарського, м'яч полетів на дальню стійку і Пенкса не залишив шансів Макаренкові.
Наприкінці матчу все той же Пенкса з лівого флангу увірвався і воротарський і з гострого кута закрутив під поперечину. Україна спромоглась лише на гол престижу у доданий час – Стрільчук опинився на газоні після поштовху у спину і Дігтяр з позначки підсолодив гіркоту поразки.