Євро-2024, U-17, другий тур групового етапу

Група А

Україна – Чехія – 1:3

Голи: Дігтяр, 90+4 (п.) – Моудрий, 12 (п.), Пенкса, 62, 87

Україна без шансів програла Чехії і майже втратила шанс на чвертьфінал Євро U-17 – врятує лише диво від Кіпру

Чехія вийшла вперед вже на початку зустрічі: Квачек влучив у руку Дігтярю і арбітр призначив пенальті. Моудрий розвів по кутах Макаренка і м'яч. В середині другого тайму чехи подвоїли свою перевагу – Третяк програв боротьбу опоненту в центрі воротарського, м'яч полетів на дальню стійку і Пенкса не залишив шансів Макаренкові.

Наприкінці матчу все той же Пенкса з лівого флангу увірвався і воротарський і з гострого кута закрутив під поперечину. Україна спромоглась лише на гол престижу у доданий час – Стрільчук опинився на газоні після поштовху у спину і Дігтяр з позначки підсолодив гіркоту поразки.