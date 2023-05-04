В рамках 24-го туру УПЛ Металіст 1925 зустрінеться з Рухом, а Інгулець приймає Кривбас. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Рух

Поєдинок має надзвичайно важливе значення для обох команд. Металіст 1925 у випадку перемоги відірветься від зони перехідних матчів на шість очок, а від зони вильоту – аж на дев'ять. Рух же тримається у зоні перехідних матчів, відставши від рятівної 12-ї сходинки вже на чотири залікових бали. А знизу ще й підтискають конкуренти.

Проблеми львів'ян ускладнюються невиразною формою. Після перемоги над Металістом у першому весняному турі вони не виграли жодного матчу – а їх назбиралося аж вісім (при п'яти поразках). Щоправда, календар був складним, а з Динамо і Ворсклою навіть вдалося розписати нічию. Рівень футболу "жовто-чорних" при цьому залишався стабільно аутсайдерським, однак конкуренти нічим не кращі.

Металіст 1925 теж зірок з неба не хапав. Перша перемога в другому колі сталася лишень два тури тому, причому одразу після неї сталася нічия з Минаєм. На певному відрізку чемпіонату підопічні Едмара й Олега Голодюка ще й стали пропускати по 2-3 голи за матч – але в окремих поєдинках і протягом 40-60 хвилин "жовто-сині" демонстрували симпатичну гру. Таких проблисків було мало, але більше, ніж у Руха.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пономар (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Рух

Металіст 1925: Мозіль – Безуглий, Курило, Ткачук, Капінус – Вачіберадзе, Габелок – Русин, Кравченко, Дмитренко – Чирук

Рух: Паньків – Роман, Холод, Дідик, Лях – Довгий, Едсон Фернандо – Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команди приблизно рівні. Особливих переваг один над одним у них немає ні в статистичному плані, ні в тактичному. Нічия, в принципі, влаштує обох тренерів, тож ставимо саме на неї.

Інгулець – Кривбас

Інгулець видав ударний старт другого кола, зробивши вагому заявку на збереження прописки в еліті. Тим не менш, справа ще далека від завершення – зона перехідних матчів розташована всього у трьох очках позаду. При цьому останні результати підопічних Сергія Ковальця розчаровували.

"Козаки" здобули всього одну перемогу в попередніх п'яти поєдинках (скандальну над Рухом). За цей період команда забила всього один гол, та і той – з сумнівного пенальті. У матчах проти Ворскли, Олександрії, Дніпра-1 і Колоса петровці навіть не мали моментів, що неабияк тривожить наприкінці сезону. Сьогоднішній же суперник має ще кращу оборону й укомплектований не гірше за попередніх.

Кривбас завдяки перемозі над Олександрією увірвався в боротьбу за єврокубки. Поки що дистанція до п'ятого місця, на якому засіли підопічні Руслана Ротаня, становить шість очок. Сьогодні її можна скоротити до трьох – а календар у криворіжців значно кращий. Щоправда, Колос і Ворскла перебувають у схожих умовах.

На команду Юрія Вернидуба вже нічого не тисне. Боротьба за Лігу конференцій – такий собі експромт, винагорода за хороший сезон. Кривбас почувається дуже впевнено, вигравши чотири з восьми матчів (зокрема, здолавши Зорю та Олександрію) і продемонструвавши хороший рівень гри. Так, футбол криворіжців простий, закритий і контратакувальний – але вкрай ефективний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Козак – Дебелко, Устименко

Дискваліфіковані: Запорожець (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Кривбас

Інгулець: Білик – Нагієв, Поспелов, Ковальов, Смоляков – Кухарук, Кучеренко, Клименко – Головін, Марусич, Резепов

Кривбас: Сарнавський – Опанасенко, Вернидуб, Бескоровайний, Дібанго – Банада, Капіч – Луньов, Татарков, Задерака, – Микитишин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

З огляду на статистичні показники та рівень гри протягом останнього місяця, фаворита можна назвати легко. Кривбас повинен перемагати у цій зустрічі. Без усіляких "але". Інгулець занадто сильно здав.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ