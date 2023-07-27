Уже сегодня, 27 июля, Ворскла в польском городе Тихи проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против грузинской Дилы. Полтавчане долго определялись с транслятором поединка и, наконец, решили показать игру в прямом эфире на своем YouTube-канале.

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Посмотреть матч можно по ссылке. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени, а стартовый свисток даст болгарский арбитр Никола Попов.

Напомним, победитель двухматчевой дуэли сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между АПОЭЛом с Кипра и сербской Войводиной.

Ворскла – Дила: анонс матча квалификации Лиги конференций