Ворскла – Арсенал: Емері взяв на матч 9 гравців юнацької команди

Головний тренер Арсенала Унаї Емері взяв на гру проти Ворскли багато молодих гравців.

На літаку з гравцями та тренерським штабом Арсенала, який вирушив з Лондона до Києва, перебуває 9 футболістів юнацької команди канонірів.

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Серед юнаків, які можуть зіграти проти Ворскли: Чарлі Гілмор, Едді Нкетіа, Тайріс Джон-Джулс, Зак Медлі, Еміль Сміт-Роу, Джо Віллок, Жорді Осей-Туту, Бакайо Сака та Домінік Томпсон.

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Крім молодих гравців до Києва вирушили і такі футболісти як: Петр Чех, Аарон Ремзі, Штефан Ліхтштайнер та Маттео Гандузі, повідомляє видання Football.London.