Ворскла – Арсенал: полтавці відправились у Київ не дочекавшись відповіді від УЄФА

Полтавська Ворскла вирушила у Київ на матч Ліги Європи проти Арсенала.

Полтавці на своїй офіційній сторінці у Instagram загрузили фотографію з клубним автобусом та написом: "Не чекаючи на остаточне рішення УЄФА щодо місця проведення гри з Арсеналом, команда вирушила в напрямку Києва".

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Нагадаємо, що поєдинок Ворскла – Арсенал повинен відбутися у четвер, 29 листопада. Початок матчу – о 19:55. Однак, наразі немає остаточного рішення, де пройде зустріч.

Напередодні УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в Україні, але український клуб робить усе можливо, щоб гра відбулася в Полтаві.