Следует отдать должное менеджменту Ворсклы. Не имея таких ресурсов, как у Динамо и Шахтера, клуб сумел относительно неплохо подготовиться к новому сезону – удалось подписать классного тренера (Виктора Скрипника), сохранить часть легионеров и большинство прошлогодних лидеров, да и еще несколько интересных новичков взять. В частности, летом полтавчан усилили Марлисон и Денис Олейник. Тренерскому штабу за 6 спаррингов необходимо было лишь правильно подготовить команду.

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Из интересного на сборах можно отметить схему 4-4-2 с ромбом в центре поля – эту идею Виктор Скрипник долгое время наигрывал в Заре и Вердере. В последнем товарищеском матче ромб сформировали Пуцлин (в качестве опорника), Венсан Тилль, Козыренко и Олейник, а во втором тайме в нем появились Челядин и Кулаковский. Изменился и стиль игры – теперь основу футбола ворсклян составляют короткие и средние передачи, а фулбеки высоко поднимаются и дают ширину в атаке.

В целом, футболисты и Виктор Скрипник декларируют желание играть в быстрый атакующий футбол, однако Ворскла выглядит не очень убедительно в обороне. Уход Тамма и Бондаренко, как и отказ от схемы с тремя защитниками, дают о себе знать – только в одном из пяти матчей на сборах полтавчане покинули поле без пропущенных голов (разгромили команду из четвертой польской лиги). И это еще мы не видели, как "зелено-белых" прессингуют.

Между тем соперник у нашего клуба непростой. АИК – довольно агрессивный коллектив, привыкший высоко прессинговать и держать мяч под контролем (процент владения редко опускается ниже 55%). Кроме того, в составе этой команды выступают несколько очень серьезных исполнителей с большим опытом игры в топ-чемпионатах, еврокубках и в сборной Швеции – речь о Гвидетти, Лустиге и Себастьяне Ларссоне. Что самое главное, подопечные Бартоша Гжелака находятся в нормальном тонусе, ведь в Швеции прошел уже 15-й тур чемпионата.

АИК привык играть в схеме 4-4-2, часто бьёт по воротам и демонстрирует высокую гибкость при работе с мячом. Команда умеет работать и в средний пас, и через длинные передачи, а на флангах расположены быстрые и техничные игроки с хорошим ударом, которые любят смещаться в центр.

Из тактических изюминок можно отметить разделение труда в паре нападающих – один из них всегда действует в глубине, часто опускаясь аж до центра поля. Кроме того, шведы сильны на стандартах, причем сила заключается не в габаритах, а в правильной организации. Кстати, над аутами здесь тоже работают – мяч из них бросают прямо в штрафную.

Проблемой соперника Ворсклы является позиционное наступление. В этом аспекте подопечные Бартоша Гжелака выглядят довольно медленно и банально – темп передач невысокий, а качественных открываний в чужой трети поля не хватает. Как следствие, в последних четырех матчах АИК только раз забил больше одного гола, а всего у него лишь 21 гол за 15 туров. При этом в обороне команда тоже не впечатляет, пропустив 17 голов. Особенно уязвимыми защитники АИКа становятся при игре внизу и при работе 1-в-1 на скорости.

В целом, оппонент не так уж и страшен. При должной тактической подготовке Ворскла может выдержать давление вице-чемпиона Швеции – важно только избегать стандартов и удерживать мяч на земле. Если бы полтавчанами руководил кто-то из советской школы тренеров, то переживаний было бы больше, однако "зелено-белые" находятся в профессиональных руках.

Кадровая ситуация

Ворскле точно не поможет Оливье Тилль, на котором во многом держался креатив команды Юрия Максимова. Люксембуржец залечивает разрыв "крестов". Вместе с ним в лазарете находятся Чеснаков и Скляр.

Также не стоит ожидать появления Тамма и Рангела – оба покинули клуб. Потеря бразильца не критична, ведь для нынешнего футбола полтавчан он не подходит, а вот без Йонаса в обороне пока непросто. Вместо него в паре с Яворским должен выйти македонец Зайков.

АИК подходит к матчу в оптимальном составе.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – АИК

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Бацула – Пуцлин – В.Тилль, Олейник, Козыренко – Степанюк, Марлисон

АИК: Нордфельдт – Лустиг, Папаяниопулос, Милошевич, Отьено – Эльбузеди, Ларссон, Хуссейн, Бйорнстрём – Гвидетти, Стефанелли

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Букмекеры совсем не верят в Ворсклу. Понять конторы можно – у шведов чуть более сильный состав, они сейчас на ходу, а украинцы проводят свой первый матч в сезоне. К тому же, формально домашний поединок полтавчан пройдёт в Стокгольме (как и выездной). Впрочем, у болельщиков АИКа есть причины нервничать.

Ворскла провела полноценные сборы с нормальным тренером, у которого большой опыт еврокубков и Бундеслиги. Да и состав полтавчан не стоит недооценивать. Что наиболее важно, оборона очень далека от идеала у обеих команд, а проблемы "зелено-белых" с сыгранностью в атаке компенсируются вялостью позиционного наступления АИКа. В целом, на каждый плюс обоих коллективов можно найти свое "но".

Только с фактором игрового тонуса и игры при родных трибунах не поспоришь – здесь у шведов явное преимущество. Тем не менее, у полтавчан должно быть достаточно опыта, чтобы справиться с этими проблемами. Именно оэтому мы поставим на ничью. Команды будут присматриваться друг к другу и не станут сильно рисковать.

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