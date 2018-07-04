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Воротар збірної Ісландії Хальдоурсон перейшов у Карабах

11:00 24 Читать на русском
Воротар збірної Ісландії Хальдоурсон перейшов у Карабах
Ханнес Хальдоурсон / Getty Images

Ісландський голкіпер Ханнес Хальдоурсон продовжить кар'єру в Азейбарджані.

Карабах оголосив про трансфер воротаря Ханнес Хальдоурсона з данського клубу Раннерс. Деталі переходу 34-річного гравця збірної Ісландії в азербайджанський клуб не уточнюються, повідомляє офіційний сайт Карабаха.

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У Карабасі ісландець займе місце українця Антона Каніболоцького, який нещодавно покинув клуб.

34-річний Хальдоурсон зіграв за збірну Ісландії 52 матчі. Він був основним воротарем команди на ЧС-2018, пропустив п'ять голів у трьох матчах, але зумів парирувати пенальті від Ліонеля Мессі в грі з Аргентиною (1:1).


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Ханнес Тоур Хальдоурсон Ханнес Тоур Хальдоурсон Світ Карабах Карабах Трансфери
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