Вратарь сборной Исландии Хальдоурсон перешел в Карабах

Исландский голкипер Ханнес Хальдоурсон продолжит карьеру в Азербайджане.

Карабах объявил о трансфере вратаря Ханнеса Хальдоурсона из датского клуба Раннерс. Детали перехода 34-летнего игрока сборной Исландии в азербайджанский клуб не уточняются, сообщает официальный сайт Карабаха.

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В Карабахе исландец займет место украинца Антона Каниболоцкого, который недавно покинул клуб.

34-летний Хальдоурсон сыграл за сборную Исландии 52 матча. Он был основным вратарем команды на ЧМ-2018, пропустил пять голов в трех матчах, но сумел парировать пенальти от Лионеля Месси в игре с Аргентиной (1:1).



