toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Вратарь сборной Исландии Хальдоурсон перешел в Карабах

11:04 45 Читати українською
Вратарь сборной Исландии Хальдоурсон перешел в Карабах
Ханнес Халльдоурсон / Getty Image

Исландский голкипер Ханнес Хальдоурсон продолжит карьеру в Азербайджане.

Карабах объявил о трансфере вратаря Ханнеса Хальдоурсона из датского клуба Раннерс. Детали перехода 34-летнего игрока сборной Исландии в азербайджанский клуб не уточняются, сообщает официальный сайт Карабаха.

Аргентина – Исландия: Хальдоурсон признан лучшим игроком матча

В Карабахе исландец займет место украинца Антона Каниболоцкого, который недавно покинул клуб.

34-летний Хальдоурсон сыграл за сборную Исландии 52 матча. Он был основным вратарем команды на ЧМ-2018, пропустил пять голов в трех матчах, но сумел парировать пенальти от Лионеля Месси в игре с Аргентиной (1:1).


Теги
Трансферы Ханнес Тоур Халльдоурссон Ханнес Тоур Халльдоурссон Мир Карабах Карабах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
4
час
:
58
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук