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Воротар у простій ситуації закинув м'яч у свої ворота – "герой" тижня з чемпіонату Франції

16:09 219 Читать на русском
Воротар у простій ситуації закинув м'яч у свої ворота – "герой" тижня з чемпіонату Франції
Бріс Мабло / Фото Sports.fr

У другому французькому дивізіоні відбувся один з найкурйозніших автоголів в історії.

Кану вдалось здолати Гренобль (2:0) в рамках 27-го туру Ліги 2.

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До звитяги Кана також вирішив долучитись Бріс Мабло, який захищав ворота Гренобля. Воротар гостей хотів вкинути м'яч захиснику, але координація рухів підвела Бріса і круглий закотився у ворота.

Мабло намагався врятувати ситуацію, але вибив м'яч лише після того, як він перетнув лінію воріт.

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