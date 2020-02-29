Воротар у простій ситуації закинув м'яч у свої ворота – "герой" тижня з чемпіонату Франції

У другому французькому дивізіоні відбувся один з найкурйозніших автоголів в історії.

Кану вдалось здолати Гренобль (2:0) в рамках 27-го туру Ліги 2.

Нойєр пропустив ганебний гол у матчі проти Падерборна: відео епічного курйозу

До звитяги Кана також вирішив долучитись Бріс Мабло, який захищав ворота Гренобля. Воротар гостей хотів вкинути м'яч захиснику, але координація рухів підвела Бріса і круглий закотився у ворота.

Мабло намагався врятувати ситуацію, але вибив м'яч лише після того, як він перетнув лінію воріт.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі