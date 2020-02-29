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Вратарь в простой ситуации забросил мяч в свои ворота – "герой" недели с чемпионата Франции

16:10 48 Читати українською
Вратарь в простой ситуации забросил мяч в свои ворота – "герой" недели с чемпионата Франции
Брис Мабло / Фото Sports.fr

Во втором французском дивизионе состоялся один из самых курьезных автоголов в истории.

Кану удалось одолеть Гренобль (2:0) в рамках 27-го тура Лиги 2.

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К победе Кана также решил приобщиться Брис Мабло, который защищал ворота Гренобля. Вратарь гостей хотел бросить мяч защитнику, но координация движений подвела Бриса и круглый закатился в ворота.

Мабло пытался спасти ситуацию, но выбил мяч только после того, как он пересек линию ворот.

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