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Воротар Литви Зубас: З Україною було надзвичайно важко

16:01 171 Читать на русском
Воротар Литви Зубас: З Україною було надзвичайно важко
Литва – Україна – 0:3

Воротар збірної Литви Еміліюс Зубас прокоментував поразку від України (0:3) у п’ятому турі кваліфікації Чемпіонату Європи.

"Було надзвичайно складно. Україна контролювала весь матч. Ми мали свої шанси. Якби зіграли краще, результат був би інший. Ми занадто мало контролювали м'яч, неточно віддавали перший пас.

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Зазнали невдачі, так. Потрібно старанніше працювати. Тепер треба повернутись і краще підготуватися. Будемо розбирати тактику, готуватися до наступних матчів", – розповів Зубас порталу sportas.lt.

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Нагадаємо, збірна України на виїзді розгромила Литву (3:0) завдяки голам Зінченка, Марлоса та Маліновського.

Наступну зустріч литовці проведуть на своєму полі проти Португалії, а Україна зіграє товариський матч з Нігерією. Обидва поєдинки відбудуться у вівторок, 10-го вересня.

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