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"Україна – один із фаворитів групи B", – тренер збірної Литви Урбонас

00:15 322 Читать на русском
"Україна – один із фаворитів групи B", – тренер збірної Литви Урбонас
Вальдас Урбонас / офіційний сайт Федерації футболу Литви

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас поділився враженнями від кваліфікаційного матчу до Євро-2020 проти України (0:3).

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"По-перше, хочу привітати збірну України з перемогою. Сильна гра суперника не стала для нас сюрпризом, ми цього очікували. Ми планували компенсувати перевагу українців, як можна більше сконцентрувавшись на грі в центральній зоні. Однак велика кількість помилок завадила нам. Це вплинуло на результат гри.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Хочу подякувати своїм гравцям за хороший настрій і самовіддачу. Проте, суперник виявився сильнішим. Я радий, що сьогодні були повні трибуни і велика кількість і наших, і українських уболівальників. Українці здорово підтримували свою команду, але я не думаю, що це позначилося на грі нашої збірної. Ми практично не били по воротах суперника, ось це погано.

Попереду нас очікує дуже важка гра з серйозним суперником. Думаю, що в нашій команді буде певна ротація після матчу з Україною. Будемо пробувати різні варіації складу. Майбутній наш суперник має ціле сузір'я топ-гравців.

Що стосується фаворита групи, то звичайно, виділяються Португалія, Сербія і Україна. Питання про переможця буде вирішуватися в їхніх поєдинках між собою", – передає слова Урбонаса Команда№1.

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Теги
Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Литва - Україна Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас
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