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Вратарь Литвы Зубас: С Украиной было чрезвычайно трудно

16:03 26 Читати українською
Вратарь Литвы Зубас: С Украиной было чрезвычайно трудно
Литва – Украина – 0:3

Вратарь сборной Литвы Эмилиюс Зубас прокомментировал поражение от Украины (0:3) в пятом туре квалификации Чемпионата Европы.

"Было очень трудно. Украина контролировала весь матч. Мы имели свои шансы. Если бы сыграли лучше, результат был бы другой. Мы слишком мало контролировали мяч, неточно отдавали первый пас.

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Потерпели неудачу, так. Нужно усердно работать. Теперь надо вернуться и лучше подготовиться. Будем разбирать тактику, готовиться к следующим матчам", – рассказал Зубас порталу sportas.lt.

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Напомним, сборная Украины на выезде разгромила Литву (3:0) благодаря голам Зинченко, Марлоса и Малиновского.

Следующую встречу литовцы проведут на своем поле против Португалии, а Украина сыграет товарищеский матч с Нигерией. Оба поединка состоятся во вторник, 10 сентября.

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