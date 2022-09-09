"Воротар Динамо тягнув час з 25 хвилини": Жезуш відповів на критику Луческу і озвучив претензії до киян
Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш на післяматчевій прес-конференції прокоментував перемогу над Динамо в першому турі Ліги Європи.
"Динамо в першому таймі намагалося зупиняти наші атаки за допомогою тактичних фолів. Вже до 10-ї хвилини вони сфолили 8 разів, а на 25-й хвилині їхній воротар вже почав тягнути час. Такого не повинно бути. Не знаю, чи так заведено в Україні, але футболісти не повинні так поводитися. У той час моя команда боролася до кінця, щоб виграти цей матч.
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Заява Луческу? Я дуже поважаю його. Це тренер, який довів свою кваліфікацію, але я можу дати йому наступну пораду: він може подивитися статистику матчу і побачити, скільки фолів здійснили гравці Динамо. Їхні лікарі виходили на поле 8 разів.
Не знаю, як він дивився матч, але думаю, що він погано його проаналізував. Я поважаю його думку, але не погоджуюся з нею. Динамо постійно намагалося зупиняти гравців Фенербахче за допомогою фолів, особливо в перші 30 хвилин. Крім того, їхній воротар постійно лежав на газоні, щоб тягнути час. Повторю – не знаю, як він бачив матч, але поважаю його думку. У нього своя думка, у мене – своя. Коли Луческу подивиться на статистику, то побачить, що він неправий.
Я не спілкувався з Луческу, навіть не бачив його. Якби ми зустрілися, я б не говорив з ним про це. Я можу зрозуміти Луческу, адже його команді довелося грати дуже агресивно, щоб зупинити Фенербахче. Тому вони часто фолили. Це була стратегія, яку обрало Динамо. Арбітр дозволяв це. У кожного тренера своя стратегія. Він вважав, що це найкращий спосіб. У мене немає коментарів з цього приводу, але моя позиція протилежна. За весь матч Динамо зробило 20 фолів. Нам довелося адаптуватися до цієї ситуації, щоб зберегти рівновагу в матчі.
У першому таймі у них не було жодного удару по наших воротах. Вони захищалися протягом усього матчу. Це нормально, бо ми їх до цього змусили. Фенербахче виграв заслужено. Ми пожинаємо плоди нашої наполегливої праці. Тепер треба думати про гру з Ренном у четвер.
У кваліфікації Ліги чемпіонів ми грали проти Динамо. Ми думали, що зможемо виграти та вийти в наступний раунд, але ви знаєте, що сталося. Тому Фенербахче хотів виграти зараз. Ми показали, що є такою ж сильною командою, як і Динамо. Головними фаворитами цієї групи є Динамо та Ренн, а не Фенербахче. Ми втратили сильний імідж, який створили у Європі за останні роки. Наша перша мета – виправити це. Ми хочемо знову повернути цей образ. Знаємо, що у нас є шанс вийти з цієї групи, і будемо наполегливо працювати для цього.
Сучасний футбол – це гра, в якій має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника. Такі рухи, які робило Динамо на 90-й хвилині матчу. Такі речі більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Бущан – дуже хороший воротар. Ні йому, ні Динамо такі кроки робити не потрібно. Ви повинні поважати гру та вболівальників.
Ми працювали над стандартами цілий тиждень, адже це один із найважливіших елементів у футболі. Ми знали, що наші високі гравців здатні створити проблеми Динамо. Мої гравці добре відреагували на жорстку гру суперників. Стандарти стали вирішальним фактором нашої перемоги", – цитує Жезуша офіційний сайт Фенербахче.
Нагадаємо, окрім поразки, Динамо втратило і Миколу Шапаренка, який розірвав хрестоподібну зв'язку і вибув на кілька місяців.
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