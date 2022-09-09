"Динамо в першому таймі намагалося зупиняти наші атаки за допомогою тактичних фолів. Вже до 10-ї хвилини вони сфолили 8 разів, а на 25-й хвилині їхній воротар вже почав тягнути час. Такого не повинно бути. Не знаю, чи так заведено в Україні, але футболісти не повинні так поводитися. У той час моя команда боролася до кінця, щоб виграти цей матч.

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Заява Луческу? Я дуже поважаю його. Це тренер, який довів свою кваліфікацію, але я можу дати йому наступну пораду: він може подивитися статистику матчу і побачити, скільки фолів здійснили гравці Динамо. Їхні лікарі виходили на поле 8 разів.

Не знаю, як він дивився матч, але думаю, що він погано його проаналізував. Я поважаю його думку, але не погоджуюся з нею. Динамо постійно намагалося зупиняти гравців Фенербахче за допомогою фолів, особливо в перші 30 хвилин. Крім того, їхній воротар постійно лежав на газоні, щоб тягнути час. Повторю – не знаю, як він бачив матч, але поважаю його думку. У нього своя думка, у мене – своя. Коли Луческу подивиться на статистику, то побачить, що він неправий.

Я не спілкувався з Луческу, навіть не бачив його. Якби ми зустрілися, я б не говорив з ним про це. Я можу зрозуміти Луческу, адже його команді довелося грати дуже агресивно, щоб зупинити Фенербахче. Тому вони часто фолили. Це була стратегія, яку обрало Динамо. Арбітр дозволяв це. У кожного тренера своя стратегія. Він вважав, що це найкращий спосіб. У мене немає коментарів з цього приводу, але моя позиція протилежна. За весь матч Динамо зробило 20 фолів. Нам довелося адаптуватися до цієї ситуації, щоб зберегти рівновагу в матчі.

У першому таймі у них не було жодного удару по наших воротах. Вони захищалися протягом усього матчу. Це нормально, бо ми їх до цього змусили. Фенербахче виграв заслужено. Ми пожинаємо плоди нашої наполегливої ​​праці. Тепер треба думати про гру з Ренном у четвер.

У кваліфікації Ліги чемпіонів ми грали проти Динамо. Ми думали, що зможемо виграти та вийти в наступний раунд, але ви знаєте, що сталося. Тому Фенербахче хотів виграти зараз. Ми показали, що є такою ж сильною командою, як і Динамо. Головними фаворитами цієї групи є Динамо та Ренн, а не Фенербахче. Ми втратили сильний імідж, який створили у Європі за останні роки. Наша перша мета – виправити це. Ми хочемо знову повернути цей образ. Знаємо, що у нас є шанс вийти з цієї групи, і будемо наполегливо працювати для цього.

Сучасний футбол – це гра, в якій має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника. Такі рухи, які робило Динамо на 90-й хвилині матчу. Такі речі більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Бущан – дуже хороший воротар. Ні йому, ні Динамо такі кроки робити не потрібно. Ви повинні поважати гру та вболівальників.

Ми працювали над стандартами цілий тиждень, адже це один із найважливіших елементів у футболі. Ми знали, що наші високі гравців здатні створити проблеми Динамо. Мої гравці добре відреагували на жорстку гру суперників. Стандарти стали вирішальним фактором нашої перемоги", – цитує Жезуша офіційний сайт Фенербахче.

Нагадаємо, окрім поразки, Динамо втратило і Миколу Шапаренка, який розірвав хрестоподібну зв'язку і вибув на кілька місяців.

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