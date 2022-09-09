"Динамо в первом тайме пыталось останавливать наши атаки с помощью тактических фолов. Уже к 10-й минуте они сфолили 8 раз, а на 25-й минуте их вратарь уже начал тянуть время. Такого не должно быть. Не знаю, так ли принято в Украине, но футболисты не должны так себя вести. В то же время моя команда боролась до конца, чтобы выиграть этот матч.

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Заявление Луческу? Я очень уважаю его. Это тренер, который доказал свою квалификацию, но я могу дать ему следующий совет: он может посмотреть статистику матча и увидеть, сколько фолов совершили игроки Динамо. Их врачи выходили на поле 8 раз.

Не знаю, как он смотрел матч, но думаю, что он его плохо проанализировал. Я уважаю его мнение, но не соглашаюсь с ним. Динамо постоянно пыталось останавливать игроков Фенербахче с помощью фолов, особенно в первые 30 минут. Кроме того, их вратарь постоянно лежал на газоне, чтобы тянуть время. Повторю – не знаю, как он видел матч, но уважаю его мнение. У него свое мнение, у меня – свое. Когда Луческу посмотрит на статистику, то увидит, что он не прав.

Я не общался с Луческу, даже не видел его. Если бы мы встретились, я бы не говорил с ним об этом. Я могу понять Луческу, ведь его команде пришлось играть очень агрессивно, чтобы остановить Фенербахче. Поэтому они часто фолили. Это была стратегия, избранная Динамо. Арбитр разрешал это. У каждого тренера своя стратегия. Он считал, что это лучший способ. У меня нет комментариев на этот счет, но моя позиция противоположна. За весь матч Динамо сделало 20 фолов. Нам пришлось адаптироваться к этой ситуации, чтобы сохранить равновесие в матче.

В первом тайме у них не было ни одного удара по нашим воротам. Они защищались на протяжении всего матча. Это нормально, потому что мы их к этому принудили. Фенербахче выиграл заслуженно. Мы пожинаем плоды нашего упорного труда. Теперь нужно думать об игре с Ренном в четверг.

В квалификации Лиги чемпионов мы играли против Динамо. Мы думали, что сможем выиграть и выйти в следующий раунд, но вы знаете, что произошло. Потому Фенербахче хотел выиграть сейчас. Мы показали, что являемся такой же сильной командой, как и Динамо. Главными фаворитами этой группы являются Динамо и Ренн, а не Фенербахче. Мы потеряли сильный имидж, созданный в Европе за последние годы. Наша первая цель – исправить это. Мы хотим снова вернуть этот образ. Знаем, что у нас есть шанс выйти из этой группы, и будем упорно работать для этого.

Современный футбол – это игра, в которой должна быть хорошо организована защита. Но не нужно делать такие движения, чтобы остановить соперника. Такие движения, которые совершало Динамо на 90-й минуте матча. Такие вещи больше не используются в Лиге Европы и турнирах высокого уровня, но такие движения можно увидеть в турнирах, которые мы можем назвать вторым и третьим уровнем. Бущан – очень хороший вратарь. Ни ему, ни Динамо такие шаги делать не нужно. Вы должны уважать игру и болельщиков.

Мы работали над стандартами целую неделю, ведь это один из важнейших элементов в футболе. Мы знали, что наши высокие игроки способны создать проблемы Динамо. Мои игроки хорошо отреагировали на жесткую игру соперников. Стандарты стали решающим фактором нашей победы", – цитирует Жезуша официальный сайт Фенербахче.

Напомним, кроме поражения, Динамо потеряло и Николая Шапаренко, разорвавшего крестообразную связку и выбывшего на несколько месяцев.

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