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Лунін – найкращий голкіпер юнацького чемпіонату світу

21:17 1553 Читать на русском
Лунін – найкращий голкіпер юнацького чемпіонату світу
Андрій Лунін / ФІФА

Український голкіпер Андрій Лунін отримав "золоту рукавичку" юнацького чемпіонату світу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

За підсумками юнацького чемпіонату світу український голкіпер Андрій Лунін був визнаний найкращим воротарем турніру. Футболіст отримав свою нагороду одразу після переможного фіналу.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів

Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у фіналі чемпіонату світу перемогла збірну Південної Кореї та стала чемпіоном світу-2019 U-20.

До слова, Андрій Лунін зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

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