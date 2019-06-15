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Навас створює проблеми для Луніна – Реал після підписання топ-новачків планує розпродаж

13:00 945 Читать на русском
Навас створює проблеми для Луніна – Реал після підписання топ-новачків планує розпродаж
Андрій Лунін та Кейлор Навас / ФК Реал Мадрид

Реал вже підписав кількох нових виконавців, але тепер настав час продавати. Втім, деякі із гравців, які не потрібні "вершковим", не поспішають покидати Мадрид.

Мадридський Реал, без сумніву, є головним ньюзмейкером поточного трансферного вікна. "Бланкос" вже встигли оформити переходи Едера Мілітао, Луки Йовіча, Едена Азара та Ферлана Менді. Це далеко не кінець – Флорентіно Перес налаштований підписати Крістіана Еріксена або Поля Погба. Крім того, не виключений ще один топ-трансфер – боси Реала все ще одержимі ідеєю підписати вундеркінда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

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Позаяк "королівський клуб" вже витратив кругленьку суму на підписання новачків, тому змушений здійснити кілька трансферів і на "вихід", адже у протилежному випадку Реалу загрожують проблеми з фінансовим фейр-плей.

Першим у списку на відхід з Реала залишається Гарет Бейл, хоча сам валлієць не збирається покидати команду (принаймні, на словах). Трансфер вінгера міг би би принести Реалу орієнтовно 70-80 млн євро. Другий та третій кандидати на трансфер – Хамес Родрігес та Матео Ковачіч. Колумбієць провів два сезони на правах оренди у складі Баварії, але тепер повернувся у Мадрид. Очевидно, для того, щоб знову піти. Що стосується хорвата, то 25-річний віце-чемпіон світу-2018 також повинен повернутись з оренди у Челсі, але лондонський клуб має опцію викупу Ковачіча навіть попри чинну заборону реєструвати новачків. За цих двох виконавців скарбничка Реала може поповнитись ще на 100 млн.

Є й інші претенденти на те, щоб покинути Реал. Зінедін Зідан не надто розраховує на Маркоса Льоренте та Дані Себальйоса, відходу яких клуб не чинитиме жодних перешкод. Невизначеним є майбутнє в команді Маріано Діаса та Борхи Майораля. Крім того, за умови отримання гідної пропозиції "вершкові" можуть попрощатися навіть з Іско та Марко Асенсіо.

Загалом же Реал можуть покинути 10-12 виконавців, за яких клуб розраховує отримати близько 250 млн євро, повідомляє AS.

Окремо слід виділити ситуацію з Кейлором Навасом. Буквально ще кілька тижнів тому відхід 32-річного костариканця вважався справою часу. Зінедін Зідан особисто повідомив Навасу, що і в наступному сезоні робитиме ставку на Тібо Куртуа, який після переходу з Челсі став основним голкіпером Реала. Другим голкіпером команди в такому разі, найімовірніше, став би Андрій Лунін. Проте на даний момент ситуація виглядає таким чином, що Кейлор залишиться в команді, хоча вже попрощався з уболівальниками на полі Сантьяго Бернабеу.

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Реал наразі не отримав жодної пропозиції щодо трансферу Наваса, контракт якого чинний до літа 2020 року. Ситуацію ускладнює і сам голкіпер, який не проти покинути Мадрид, але хоче розірвати контракт з клубом та отримати компенсацію, що не влаштовує вже керівництво "бланкос". Крім того, костариканець хоче заробляти у своєму наступному клубі 7 млн євро у рік – на 2 млн більше, ніж отримує в Мадриді.

Є лише два клуби, здатні вдовольнити фінансові апетити Наваса – ПСЖ та Манчестер Юнайтед. Варіант з манкуніанцями наразі виглядає малореальним, оскільки все йде до того, що Давід Де Хеа залишиться в клубі попри регулярні чутки про відхід іспанця. Цікаво, що на Де Хеа претендував саме ПСЖ, який після чергової зміни спортивного директора перемкнувся на кандидатуру Джанлуїджі Доннарумми з Мілана. Пропозиції Бенфіки та Порту, які заявляли про бажання підписати Наваса, навряд чи влаштують самого воротаря.

Таким чином, якщо Кейлор Навас залишиться в Реалі (а саме зараз така ситуація цілком імовірна), то Андрій Лунін знову може вирушити в оренду, адже у складі "бланкос" є ще й Лука Зідан, якого, щоправда, керівництво мадридці не проти відпустити. Проте є одна проблема – відсутність претендентів на француза. На відміну від Луніна, у якого не буде проблем з пошуком клубу для отримання ігрової практики, у Зідана таких варіантів наразі немає.

Вочевидь, керівництво та тренерський штаб Реала очікує складна дилема з воротарською позицією. Є зірковий Куртуа, за якого виклали солідні гроші, нікуди не пішов Навас, а Лунін провів топовий чемпіонат світу серед команд U-20, підтвердивши свій клас та перспективи. Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Україна зіграє у фіналі світової першості проти Південної Кореї.

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