Воронін: Якщо тренер вирішить, що Ракицький повинен грати за збірну України, він гратиме

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін прокоментував перехід Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Ярослав уже доросла людина, коли приймав рішення про перехід, то зважив всі "за" і "проти", усвідомлював на що йде. Я грав з ним у збірній, і можна сказати, що за мене він був найсильнішим захисником, у нього прекрасний перший пас.

Ракицький перейшов у Зеніт – чи варто викликати його в збірну України? Опитування

Двадцять дев'ять років – відмінний вік, гравець з досвідом, Зеніту він тільки допоможе. А всі ці розмови про те, що він більше не буде грати в збірній після цього переходу, послухайте, якщо тренер вирішить, що Ракицький гідний грати, то він буде грати, якщо ні, то ні. Не хочеться лізти в політику", – цитує Вороніна Sport24.