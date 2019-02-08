Воронин: В России много пишут и говорят такого, чего и близко нет в Украине

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин считает, что Ярослав Ракицкий прекрасно понимал, какие будут последствия после перехода в Зенит.

"Я играл в России, но играл тогда, когда не было такого конфликта между странами. У меня много друзей живет в России, в том числе и среди футболистов, с которыми я продолжаю общаться.

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Есть очень-очень близкие друзья. Они сильно переживают за ситуацию, сложившуюся между Россией и Украиной. Даже скажу так: между двумя народами. Они постоянно меня спрашивают, какая ситуация, как в Украине дела.

Честно говоря, в России много пишут и говорят такого, чего и близко нет в Украине. Это правда, я это знаю. Сам приехал всего четыре дня назад из Одессы. Я никогда в политику не лез, честно. Часто говорят, что спорт вне политики.

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Что касается Ракицкого, то я уверен, что он знал, на что идет. Я в этом на 100 процентов уверен. Я даже думаю, что он знал, что если подпишет контракт с российским клубом, то могут быть такие последствия, которые сейчас есть. Он сделал этот шаг, сделал его сознательно. Что касается исключения из сборной, то есть главный тренер Андрей Шевченко. Он и должен принимать решения, вызвать игрока или нет", – цитирует Воронина sport-weekend.com.