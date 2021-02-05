Український тренер московського Динамо Андрій Воронін заступився за Євгена Селезньова, якого відрахували з Колоса.

Екс-форвард збірної України Андрій Воронін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав власне фото, підписавши його: "Весь в роботі".

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Більшість коментарів під світлиною стосувались ситуації навколо нападника Колоса Євгена Селезньова. Користувачі всіляко намагались підколоти Вороніна. Терпець у 41-річного тренера Динамо увірвався після коментаря: "Поховав кар'єру Селі".

"Ще не народився той, хто Селю поховає – залиште його в спокої", – різко встав на захист опального форварда Воронін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Селезньов випивав з Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Андрій підтвердив зустріч, але категорично заперечує вживання алкоголю.

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