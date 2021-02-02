Тренер московського Динамо Андрій Воронін прокоментував чутки про те, що зустрічався і випивав з колишнім партнером по збірній України Євгеном Селезньовим.

"Я дійсно зустрічався з Женею Селезньовим, ми знайомі багато років. Але ніякого алкоголю на цій зустрічі, як пишуть журналісти, не було. Цілковита маячня.

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Я – тренер московського Динамо, я дорожу своєю репутацією і своєю роботою. Сподіваюся, що Женя з Колосом у всьому розберуться, і він продовжить виступати за клуб. Повторюся – при мені на зустрічі ніхто не пив.

А пану Крамару та його джерелам я раджу краще перевіряти інформацію. І взагалі звертати увагу на те, що пишеться про інших людей і в якому це світлі їх виставляє. А то раптом у мене знайдуться свої джерела, причому обізнаніші, ніж у журналіста Крамара", – сказав Воронін у коментарі виданню Sport24.

Нагадаємо, товариський матч між Колосом та брестським Рухом закінчився з рахунком 2:2, а Селезньов так на поле і не вийшов. Євген вже покинув розташування Колоса, однак офіційно про розрив контракту поки не повідомили.

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