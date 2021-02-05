Украинский тренер московского Динамо Андрей Воронин заступился за Евгения Селезнева, которого отчислили из Колоса.

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин на своей странице в социальной сети Instagram выложил свое фото, подписав его: "Весь в работе".

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Большинство комментариев под фотографией касались ситуации вокруг нападающего Колоса Евгения Селезнева. Пользователи всячески пытались подколоть Воронина. Терпение у 41-летнего тренера Динамо лопнуло после комментария: "Похоронил карьеру Сели".

"Еще не родился тот, кто Селю похоронит – оставьте его в покое", – резко встал на защиту опального форварда Воронин.

Напомним, ранее сообщалось, что Селезнев выпивал с Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Андрей подтвердил встречу, но наотрез отрицает употребление алкоголя.

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