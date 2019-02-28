Воробей: Зайвою у першій шістці УПЛ буде Ворскла

Екс-нападник Шахтаря і збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо боротьби за місця в першій шістці УПЛ.

"На даний момент, на папері, є цілих сім претендентів на потрапляння до першої шістки. Хоча, зрозуміло, що Олімпіку, Карпатам і тому ж Львову, якому грати львівське дербі, а потім двічі зустрічатися з конкурентами, буде складно розраховувати на місце під сонцем. А Олександрії вилетіти звідти, думаю, нереально.

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Тому претендувати на три путівки ще будуть Зоря, Десна, Ворскла і Маріуполь. Якщо азовці не програють в наступному турі в гостях Олександрії, то, як мені здається, будуть врятовані. Зоря теж не повинна упустити свого шансу, незважаючи на болючу поразку від Динамо. Чомусь здається, що пройде Десна. Не беруся сказати, як чернігівці зіграють з Динамо і Ворсклою, але для них все вирішиться в останньому турі в домашній грі зі Львовом.

Можливі варіанти, але, швидше за все, зайвою виявиться Ворскла. Нестабільне фінансове становище негативно позначається на грі ворсклян", – сказав Воробей порталу Команда 1.