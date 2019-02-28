Воробей: Лишней в первой шестерке УПЛ будет Ворскла

Экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями по борьбе за места в первой шестерке УПЛ.

"На данный момент, на бумаге, есть целых семь претендентов на попадание в первую шестерку. Хотя, понятно, что Олимпику, Карпатам и тому же Львову, которому играть львовское дерби, а затем дважды встречаться с конкурентами, будет сложно рассчитывать на место под солнцем . А Александрии вылететь оттуда, думаю, нереально.

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Поэтому претендовать на три путевки еще будут Заря, Десна, Ворскла и Мариуполь. Если азовцы не проигрывают в следующем туре в гостях Александрии, то, как мне кажется, будут спасены. Заря тоже не должна упустить свой шанс, несмотря на болезненное поражение от Динамо. Почему-то кажется, что пройдет Десна. Не берусь сказать, как черниговцы сыграют с Динамо и Ворсклой, но для них все решится в последнем туре в домашней игре со Львовом.

Возможны варианты, но, скорее всего, лишним окажется Ворскла. Нестабильное финансовое положение отрицательно сказывается на игре ворсклян", – сказал Воробей порталу Команда 1.