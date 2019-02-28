toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Воробей: Лишней в первой шестерке УПЛ будет Ворскла

13:20 81 Читати українською
Воробей: Лишней в первой шестерке УПЛ будет Ворскла
Андрей Воробей / Фото: соцсети

Экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями по борьбе за места в первой шестерке УПЛ.

"На данный момент, на бумаге, есть целых семь претендентов на попадание в первую шестерку. Хотя, понятно, что Олимпику, Карпатам и тому же Львову, которому играть львовское дерби, а затем дважды встречаться с конкурентами, будет сложно рассчитывать на место под солнцем . А Александрии вылететь оттуда, думаю, нереально.

От диктатора Франко – до министра Берлускони: топ-5 клубов, которые смеются над фразой "футбол вне политики"

Поэтому претендовать на три путевки еще будут Заря, Десна, Ворскла и Мариуполь. Если азовцы не проигрывают в следующем туре в гостях Александрии, то, как мне кажется, будут спасены. Заря тоже не должна упустить свой шанс, несмотря на болезненное поражение от Динамо. Почему-то кажется, что пройдет Десна. Не берусь сказать, как черниговцы сыграют с Динамо и Ворсклой, но для них все решится в последнем туре в домашней игре со Львовом.

Возможны варианты, но, скорее всего, лишним окажется Ворскла. Нестабильное финансовое положение отрицательно сказывается на игре ворсклян", – сказал Воробей порталу Команда 1.

Теги
Ворскла Ворскла Заря Заря Александрия Александрия Десна Десна Карпаты Карпаты Олимпик Олимпик Андрей Воробей Андрей Воробей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
49
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук