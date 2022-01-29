Воробей спрогнозировал главных неудачников УПЛ
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением относительно итогов сезона украинской Премьер-лиги.
"Уровень чемпионата измеряется выступлением отечественных команд в еврокубках, так что говорить о каком-то прорыве сейчас не уместно. Положительные сдвиги есть, но динамика не очень показательна. За всех пока отдувается сборная Украины.
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Относительно аутсайдеров... На данный момент турнирное положение такое: Черноморец, Ингулец, Минай и Мариуполь. Конечно, сложнее всего удержаться в Премьер-лиге будет азовцам, а вот Черноморец, думаю, покинет эту зону. Поэтому основная борьба за выживание развернется между Минаем, Ингульцем, Львовом и Рухом", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.
Напомним, Черноморец и Минай перед зимними сборами получили новых наставников – одесситов будет тренировать Роман Григорчук, а закарпатцев из затяжного кризиса попытается вывести Владимир Шаран.
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