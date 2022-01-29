Львів отримав поповнення у тренерському штабі
08:27 - Читать на русском
Наставник "містян" Олег Дулуб поповнив свою команду новим асистентом.
Львів на своєму сайті оголосив про призначення Василя Хомутовського тренером воротарів.
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Нагадаємо, 43-річний білоруський фахівець вже має досвід роботи в Україні – у 2017 році він входив до штабу Олега Дулуба у Чорноморці. Окрім одеситів, Хомутовський у якості тренера встиг попрацювати у мінському та брестському Динамо, Крумкачах та БАТЕ.
До слова, раніше у Львові голкіперів тренував Вадим Деонас – він покинув "містян" 5 січня.
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