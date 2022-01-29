Львів на своєму сайті оголосив про призначення Василя Хомутовського тренером воротарів.

Львів підписав екс-оборонця Ліона

Нагадаємо, 43-річний білоруський фахівець вже має досвід роботи в Україні – у 2017 році він входив до штабу Олега Дулуба у Чорноморці. Окрім одеситів, Хомутовський у якості тренера встиг попрацювати у мінському та брестському Динамо, Крумкачах та БАТЕ.

До слова, раніше у Львові голкіперів тренував Вадим Деонас – він покинув "містян" 5 січня.

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