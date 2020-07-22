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Воробей назвав тренерів, які могли б "розбудити" Динамо

16:10 - Читать на русском
Воробей назвав тренерів, які могли б "розбудити" Динамо
Андрій Воробей / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей пояснив, що може допомогти новому тренеру Динамо у досягненні високих результатів.

"Мені здається, що всередині клубу не все добре. У підопічних Олексія Михайличенка не було зрозумілої гри. Програти 23 очка першому місцю – це занадто. Причому в останніх кількох турах наставник "гірників" Луїш Каштру експериментував зі складом. І в очних матчах чемпіонату всі чотири перемоги на рахунку Шахтаря.

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Хто може вивести команду на вищий рівень? Потрібна молода кров. Ті ж Віктор Скрипник, Юрій Вернидуб або Сергій Ребров могли б "розбудити" Динамо. Якщо тільки буде розуміння з боку клубного керівництва. Тренеру потрібен повний карт-бланш, а його у динамівських наставників фактично ніколи немає", – сказав Воробей у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року весь тренерський штаб київського Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в останньому турі від Колоса (0:2).

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Теги
Динамо Динамо Андрій Андрій Воробей Шахтар Шахтар Олексій Олексій Михайличенко Юрій Юрій Вернидуб Сергій Сергій Ребров Віктор Віктор Скрипник Луїш Луїш Каштру
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