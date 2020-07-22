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Воробей назвал тренеров, которые могли бы "разбудить" Динамо

16:10 - Читати українською
Воробей назвал тренеров, которые могли бы "разбудить" Динамо
Андрей Воробей / Фото из открытых источников

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей объяснил, что может помочь новому тренеру Динамо в достижении высоких результатов.

"Мне кажется, что внутри клуба не все хорошо. У подопечных Алексея Михайличенко не было внятной игры. Проиграть 23 очков первому месту – это слишком. Причем в последних нескольких турах наставник "горняков" Луиш Каштру экспериментировал с составом. И в очных матчах чемпионата все четыре победы на счету Шахтера.

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Кто может вывести команду на более высокий уровень? Нужна молодая кровь. Те же Виктор Скрипник, Юрий Вернидуб или Сергей Ребров могли бы "разбудить" Динамо. Если только будет понимание со стороны клубного руководства. Тренеру нужен полный карт-бланш, а его у динамовских наставников фактически никогда нет", – сказал Воробей в комментарии изданию РБ.

Напомним, 20 июля 2020 года весь тренерский штаб киевского Динамо во главе с Алексеем Михайличенко был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в последнем туре от Колоса (0:2).

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