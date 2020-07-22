Три фаворити на посаду тренера Динамо – відомий агент розкрив свою версію в кулінарному ребусі

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у одній з соцмереж спрогнозував імена потенційних тренерів Динамо, яких він мав на увазі у своїй загадці.

Нагадаємо, напередодні Заховайло опублікував пост, в якому спробував натякнути на можливих кандидатів на посаду головного тренера київського клубу. "Для затравки... на тему "Новий тренер для ДК". Кулінарний ребус. "Гуляш" ми вже точно їсти не будемо. Напевно нам запропонують "йогурт", або "галушки", ну або найгірший варіант – "щі". Хто розгадає, той молодець", – написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземець

Підписники і читачі Заховайла взялись вгадувати варіанти. На коментар, що "гуляш" – Йожеф Сабо, "йогурт" – болгарин, "галушки" – Юрій Максимов, а "щі" – Юрій Калітвінцев, він відповів: "З йогуртом промазав". І дописав: "Відкриваю таємницю ребуса. "Йогуртом" називають в Європі югославів".

"Значить, Б'єліца?" – припустив один з учасників листування? "Бінго. Але це ще не факт", – відповів агент. На запропонований варіант з Сінішою Міхайловічем Заховайло відповів: "На жаль, це не він", а щодо чуток про Віктора Скрипника написав: "Поки навіть не розглядали".

Нагадаємо, 20 липня 2020 року весь тренерський штаб київського Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в останньому турі від Колоса (0:2).

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка