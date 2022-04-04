Президент Динамо вважає, що в умовах війни з путінськими орками не має жодного значення, як саме завершиться недограний чемпіонат України 2021/22.

"Починати у ці дні дискусію щодо того, хто яке місце посів у недограному чемпіонаті, абсолютно недоречно. А на тлі того, що кожного дня гинуть ні в чому невинні наші діти, матері, люди похилого віку, решта громадян, це взагалі виглядає, я б навіть сказав, як блюзнірство.

Війна проти України, яку розпочали нелюди із сусідньої країни, буквально щохвилини приносить нові й нові жертви та руйнування на нашій землі. У ці нелегкі дні кожен із нас робить все, що може, заради захисту України та перемоги над підступним ворогом. Футбольний чемпіонат припинений і навряд чи буде змога його дограти у найближчому майбутньому.

Степаненко приєднався до тренувань у складі Динамо – фото дня

Клуби, які брали участь у чемпіонаті, тепер мають зовсім інші проблеми, серед яких місце у таблиці перерваного війною чемпіонату знаходиться чи не на останньому місці. Тепер у нас у всіх єдине завдання – зберегти Україну від знищення агресором.

Саме про це наразі думає кожен із нас. А не про те, медалі якого ґатунку кому дістануться. Скажу відверто: я навіть не уявляю, щоб нормальна, моральна людина раділа нагороді, визначеній в кабінетах чиновників чи шляхом якогось опитування. Впевнений, що в нашій команді таких немає. Сподіваюсь, що і в решті команд так само.

Інша справа, що треба думати, як зберегти наш футбол під час війни, як допомогти захисникам нашої Батьківщини, численним біженцям та постраждалим від рашистської агресії. Ось цим ми займаємося щодня. А про незавершений чемпіонат будемо думати вже після війни. Усі разом – і клуби, і футбольні інституції в особі УАФ та Прем'єр-ліги, і уболівальники, і журналісти", – передає слова Суркіса Tribuna.

Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ Динамо відстає від Шахтаря на 2 очки. Повідомлялося, що клуби розглядають два варіанти завершення сезону – за підсумками 18-ти турів, або ж першого кола (тоді команда Мірчі Луческу лідирувала в турнірній таблиці).

Росія напала на Україну: Ракицькому пророкують збірну, російська армія жорстоко вбиває українців не лише в Бучі (LIVE)