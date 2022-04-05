"Доиграть чемпионат не удастся. Это на 99,9%. В первую очередь потому, что сейчас в Украине нет ни одного города, где безопасно. Вывезти команды за границу тоже плохой вариант. В частности, это очень дорого в нынешние времена. Самый правильный вариант – аннулировать результаты и признать сезон сыгранным. Если утвердить таблицу 18 туров как финальную, это непременно вызовет пересуды – как сейчас, так и в будущем.

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Я понимаю, что аннулированный сезон – это проблема определения участия команд в еврокубках. Но здесь можно распределить участие по итогам прошедшего сезона. А во-вторых, учитывая тяжесть ситуации, не до еврокубков сейчас. Главное, чтобы война кончилась. А с квотой по европейским турнирам как-нибудь разберемся", – поделился Воробей в комментарии Fanday.

Напомним, после 18 сыгранных туров УПЛ Динамо отстает от Шахтера на 2 очка. Сообщалось, что клубы рассматривают два варианта завершения сезона – по итогам 18-ти туров, или же первого круга (тогда команда Мирчи Луческу лидировала в турнирной таблице).

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