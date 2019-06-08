Воробей – про гру Циганкова: Не знаю, кого обере Шевченко, коли Ярмоленко одужає

Екс-нападник збірної України Андрій Воробей прокоментував гру Віктора Циганкова в матчі кваліфікації Євро-2020 з Сербією (5:0).

"Дубль Циганкова вбив сербів наповал. Було помітно, що підопічні Младена Крстаїча морально зламані. А українському півзахисту тільки це й було потрібне. Вони зробили всю гру.

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Циганков видав чудовий матч, тому я навіть не знаю, кому віддасть перевагу головний тренер збірної України, коли одужає Ярмоленко", – поділився Воробей у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Циганков став одним із героєв матчу проти Сербії (5:0), відзначившись дублем. В сезоні 2018/19 Циганков у складі київського Динамо забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач в українській Прем'єр-лізі.

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