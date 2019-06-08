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Воробей – про гру Циганкова: Не знаю, кого обере Шевченко, коли Ярмоленко одужає

20:08 819 Читать на русском
Воробей – про гру Циганкова: Не знаю, кого обере Шевченко, коли Ярмоленко одужає
Віктор Циганков / EFE

Екс-нападник збірної України Андрій Воробей прокоментував гру Віктора Циганкова в матчі кваліфікації Євро-2020 з Сербією (5:0).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Дубль Циганкова вбив сербів наповал. Було помітно, що підопічні Младена Крстаїча морально зламані. А українському півзахисту тільки це й було потрібне. Вони зробили всю гру.

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Циганков видав чудовий матч, тому я навіть не знаю, кому віддасть перевагу головний тренер збірної України, коли одужає Ярмоленко", – поділився Воробей у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Циганков став одним із героєв матчу проти Сербії (5:0), відзначившись дублем. В сезоні 2018/19 Циганков у складі київського Динамо забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач в українській Прем'єр-лізі.

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Теги
Україна - Сербія Україна Україна Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Андрій Воробей Андрій Воробей Віктор Циганков Віктор Циганков
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