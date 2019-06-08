Воробей – об игре Цыганкова: Не знаю, кого выберет Шевченко, когда Ярмоленко выздоровеет

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал игру Виктора Цыганкова в матче квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0).

"Дубль Цыганкова убил сербов наповал. Было заметно, что подопечные Младена Крстаича морально сломлены. А украинской полузащите только этого и надо было. Они сделали всю игру.

"Какой игрок, мать родная!", – испанский журналист в восторге от игры Цыганкова

Цыганков выдал великолепный матч, поэтому я даже не знаю, кому отдаст предпочтение главный тренер сборной Украины, когда выздоровеет Ярмоленко", – поделился Воробей в комментарии Команда№1.

Напомним, Цыганков стал одним из героев матча против Сербии (5:0), отметившись дублем. В сезоне 2018/19 Цыганков в составе киевского Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач в украинской Премьер-лиге.

Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя