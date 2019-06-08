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Воробей – об игре Цыганкова: Не знаю, кого выберет Шевченко, когда Ярмоленко выздоровеет

20:08 102 Читати українською
Воробей – об игре Цыганкова: Не знаю, кого выберет Шевченко, когда Ярмоленко выздоровеет
Виктор Цыганков / EFE

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал игру Виктора Цыганкова в матче квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Дубль Цыганкова убил сербов наповал. Было заметно, что подопечные Младена Крстаича морально сломлены. А украинской полузащите только этого и надо было. Они сделали всю игру.

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Цыганков выдал великолепный матч, поэтому я даже не знаю, кому отдаст предпочтение главный тренер сборной Украины, когда выздоровеет Ярмоленко", – поделился Воробей в комментарии Команда№1.

Напомним, Цыганков стал одним из героев матча против Сербии (5:0), отметившись дублем. В сезоне 2018/19 Цыганков в составе киевского Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач в украинской Премьер-лиге.

Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя

blog_ava
Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя
03:44
5962
Теги
Украина - Сербия Украина Украина Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Андрей Воробей Андрей Воробей Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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