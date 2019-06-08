"Який гравець, мати рідна!", – іспанський журналіст у захваті від гри Циганкова

Відомий іспанський журналіст Хуліо Мальдонадо розсипався у компліментах на адресу Віктора Циганкова після феєричної перемоги збірної України над Сербією (5:0).

"Скільки коштуватиме трансфер Циганкова з київського Динамо у 21 рік? Він обіцяє вирости у великого футболіста. Який гравець, мати рідна", – написав Мальдонадо у своєму твіттері.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Циганков став одним із героєв матчу проти Сербії (5:0), відзначившись дублем.

В сезоні 2018/19 Циганков у складі київського Динамо забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач в українській Прем'єр-лізі.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої