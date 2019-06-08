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"Який гравець, мати рідна!", – іспанський журналіст у захваті від гри Циганкова

14:01 4054 Читать на русском
"Який гравець, мати рідна!", – іспанський журналіст у захваті від гри Циганкова
Віктор Циганков / EFE

Відомий іспанський журналіст Хуліо Мальдонадо розсипався у компліментах на адресу Віктора Циганкова після феєричної перемоги збірної України над Сербією (5:0).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Скільки коштуватиме трансфер Циганкова з київського Динамо у 21 рік? Він обіцяє вирости у великого футболіста. Який гравець, мати рідна", – написав Мальдонадо у своєму твіттері.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Циганков став одним із героєв матчу проти Сербії (5:0), відзначившись дублем.

В сезоні 2018/19 Циганков у складі київського Динамо забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач в українській Прем'єр-лізі.

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Теги
Україна Україна Україна - Сербія Іспанія Віктор Циганков Віктор Циганков Трансфери
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