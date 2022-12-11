"Недопустимо, чтобы наш матч обслуживал аргентинский арбитр. Нельзя, чтобы аргентинец судил матч после всех жалоб Месси. И вот на нашей игре появляется аргентинец и постоянно свистит.

Во втором тайме футбола почти не было, а он добавил всего восемь минут. Марокканцы отняли очень много времени. Мы почти не играли в эти 8 добавленных минут. Во втором тайме мы просто хотели играть. Нам грустно. У нас было качество, чтобы победить, но, к сожалению, нам это не удалось", – приводит слова Пепе Marca. Гнев партнера поддержал и Бруну Фернандеш.

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"Я не знаю, возможно, они собираются отдать кубок Аргентине? Мне все равно на последствия, скажу все, что думаю – пусть идут на**й. Очень странно, что на нашей игре работает судья из страны, которая до сих пор на чемпионате. Зато нет никого из португальцев, которые регулярно судят матчи Лиги чемпионов. Они тоже должны быть на этой стадии. Эти арбитры не привыкли к Лиге чемпионов, они явно были настроены против нас. В первом тайме не дали чистый пенальти на мне.

Матч постоянно прерывался длинными остановками. Мы знали, каких арбитров встретим в этой игре. Пожалуй, ко второму тайма нужно было добавить 15-20 минут", – свирепствует хавбек сборной Португалии.

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