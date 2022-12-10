У третьому чвертьфіналі катарського Мундіалю визначався суперник переможця пари Англія – Франція.. Матч, як і онлайн-трансляція Марокко – Португалія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Вогняний початок. Основні події на фланзі Далота. Фулбек МЮ знову витіснив Канселу в запас і отримав грубий удар по нозі на перших хвилинах. Його одноклубник Бруну вирізав ідеальну подачу зі штрафного, Феліш розстрілював – Буну блискуче парирував. На 6 хвилині Далот відпрацював біля своїх воріт, однак марокканці вибороли кутовий. Подачу Зієша замикав Ен-Несірі – вище. Ще один гострий стандарт від Фернандеша трапився на 13 хвилині. Невеш намагався скинути в центр, але цю спробу, як і удар Геррейру, заблокували всюдисущі захисники в червоному.

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Разюча різниця у швидкості відбирання м'яча на старті зустрічі. "Атлаські леви" витрачають аж 50 секунд, тоді як португальці вкладаються у 10. Зієш пробивав здалеку. Такі залітають рази 2 на 100 спроб, але не цього разу. Король відбирань Амрабат вигризає м'яч перед чужим штрафним. Марокканці закріпилися на чужій третині із серією кутових, надійно відіграли Геррейру та Фернандеш. Моменти Марокко після 4 хвилини все гостріші та частіші. Нова подача Зієша зі стандарту, ще гостріший постріл Ен-Несірі, але все ще бракує влучності. Бруну виконує роль Неймара. Зміщується Фернандеш у глибину та організовує більшість атак. Ніхто частіше за хавбека МЮ не розрізає захисні лінії (4, найближчі конкуренти мають по 1).

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Фірмове для португальців на цьому Мундіалі закидання з центра поля. Захисник перехопив так, що скинув Фелішу, і той з рикошетом від суперника ледь не зірвав джек-пот. За одну 35 хвилину проходять дві блискавичні контратаки з акцентом на лівий край. Амаллах після прострілу Аттіяталли дав вище в межах штрафного. Буфал пристрілявся здалеку – перший сейв Кошти. Зієш (фінти п'ятою з просуванням атаки) і Унаї (розкішні ривки на довгі дистанції) видають красу. Португальці відверто зніяковіло виглядають. Серію ударів "атлаських левів" перервав черговий промах Феліша з непоганої позиції у штрафному.

А потім прийшов подарунок від Діогу Кошти, який панічно побіг на банальну подачу Аттіяталли. В іншому ж удар Ен-Несірі не таїв жодної загрози. Фернандеш бахнув з флангу в поперечину – майже залетів ще один фартовий гол. А потім Бруну намагався випросити пенальті за ніжний дотик Хакімі до його плеча. Португалія атакувала аргентинського суддю Факундо Тельйо, але це були дуже вже наївні спроби. Тайм завершився драйвовим ударом Аттіяталли, що було досить символічно. Марокко – гостріша команда за всіма основними показниками у першому таймі, включно з очікуваними голами.

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З гострого штрафного Зієша по флангу починаються моменти 2 таймe. Кошта знову наче боїться м'яча, але якимсь дивом рятує і на добиванні нікого. Уже на 51 хвилині Роналду та Канселу виходять замість Невеша та Геррейру. Пепе привіз момент у центрі поля. Легко обікрали і швидко вивели Унаї на ударну позицію. Однак можна було і ближче до штрафного підійти. Після Агерда в минулому матчі ще й Саїс достроково вилітає. І відразу ж момент провалу в центрі оборони. Отавіу націлено подав, Рамушу ніхто не заважав розстрілювати, але Гонсалу увімкнув режим цього сезону, де він губив багатенько 100-відсоткових моментів у матчах за Бенфіку (11 у чемпіонаті та ЛЧ).

FT: Morocco 1-0 Portugal



xG: 0.89-0.69

Shots: 9-11

Shots on target: 2-3

Corners: 3-9

Possession: 27%-73%



MOROCCO HAVE KNOCKED PORTUGAL OUT OF THE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gmADx41qHU — Squawka News (@SquawkaNews) December 10, 2022

Бруну отримав зручний пас під удар по центру. Таке залетіло б у матчі проти Швейцарії, але не сьогодні – вище, надто нервово та емоційно. Вітінья і Леау замість Отавіу та Рамуша. Зірка Мілана відразу ж заробив стандарт і жовту для Дарі, який замінив капітана суперника Саїса. Бруну класно задумав з прострілом у центр, але Бернарду Сілва послизнувся в момент удару. Уперше за понад 10 хвилин розіграли португальці цікаву комбінацію. Орта, який замінив травмованого Далота, підловив помилку на правому фланзі, Роналду блискуче скинув, але удар Феліша ефектно потягнув Буну.

Бруну розрізним пасом вивів Роналду майже на побачення з Буну, але Кріштіану вистачило лише на ривок – голкіпер Севільї такі лускає. Нападник з 2 італійського дивізіону Шадіра спочатку запоров парочку контратак, а потім заробив вилучення за 2 попередження інтервалом менше ніж у 120 секунд. Абухляль без будь-яких перешкод вискочив на Кошту і не зміг переграти антигероя матчу. Пепе не влучив з кількох метрів після ідеальної подачі з лівого флангу, за що миттєво отримав знущальний поцілунок від суперника. Марокко стає першим представником Африки в історії чемпіонатів світу, який виходить у півфінал Мундіалю!