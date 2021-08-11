Керманич "матрацників" зупинив тренування, щоб влаштувати гравцям розбір польотів, повідомляє Marca.

Сімеоне хотів влаштувати самосуд над тренером Фейєнорда – відео емоцій після товариського матчу

Сімеоне не сподобались мляві дії підопічних, які у неділю (15 серпня) розпочнуть захист титулу матчем проти Сельти. Ель Чоло зібрав усіх навколо і голосно закричав: "Тепер ми чемпіони, розумієте?! Вони вийдуть, щоб вкусити нас за дупу". Аргентинець чекає від гравців ще більше бажання і агресії, оскільки ставлення суперників буде зовсім іншим.

Нагадаємо, Сімеоне очолює Атлетіко вже майже 10 років. Цього літа він продовжив контракт до 30 червня 2024-го.

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