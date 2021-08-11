"Вони вийдуть, щоб вкусити нас за дупу": Сімеоне агресивно перервав тренування Атлетіко
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне невдоволений ставленням підопічних до захисту титулу чемпіона Іспанії.
Керманич "матрацників" зупинив тренування, щоб влаштувати гравцям розбір польотів, повідомляє Marca.
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Сімеоне не сподобались мляві дії підопічних, які у неділю (15 серпня) розпочнуть захист титулу матчем проти Сельти. Ель Чоло зібрав усіх навколо і голосно закричав: "Тепер ми чемпіони, розумієте?! Вони вийдуть, щоб вкусити нас за дупу". Аргентинець чекає від гравців ще більше бажання і агресії, оскільки ставлення суперників буде зовсім іншим.
Нагадаємо, Сімеоне очолює Атлетіко вже майже 10 років. Цього літа він продовжив контракт до 30 червня 2024-го.
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