Наставник "матрасников" остановил тренировку, чтобы устроить игрокам разбор полетов, сообщает Marca.

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Симеоне не понравились вялые действия подопечных, которые в воскресенье (15 августа) начнут защиту титула матчем против Сельты. Эль Чоло собрал всех вокруг и громко закричал: "Теперь мы чемпионы, понимаете?! Они выйдут, чтобы укусить нас за задницу". Аргентинец ждет от игроков еще больше желания и агрессии, поскольку отношение соперников будет совсем другим.

Напомним, Симеоне возглавляет Атлетико уже почти 10 лет. Этим летом он продлил контракт до 30 июня 2024-го.

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