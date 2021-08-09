Аргентинець ледь не спровокував бійку після поразки від Фейєнорда (1:2) у спарингу.

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Імовірно, Сімеоне був розлючений деякими рішеннями арбітра. На 41-й хвилині Карраско отримав пряму червону за те, що копнув суперника у неігровому моменті. Вже у компенсований час Фейєнорд вирвав перемогу, однак з великою підозрою на офсайд.

Після фінального свистка тренер нідерландців Арне Слот підійшов до Сімеоне, щоб потиснути руку. Втім, Ель Чоло грубо відштовхнув опонента і хотів далі з'ясовувати стосунки. Гравці встигли підбігти та розтягнути тренерів до початку сутички.

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