"Ви не уявляєте, наскільки ми щасливі грати в цю гру, адже ми виграли Лігу чемпіонів. Ми повинні скористатися цією можливістю, хто знає, коли ми зіграємо тут наступного разу? З Севільєю буде непросто. Коли вони добре грають, вони перемагають. У Севільї великий характер і стійкість, і я відчуваю, що це зробить їх небезпечними проти нас.

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Ріко Льюїс продовжив контракт з Манчестер Сіті? Це неймовірно для нас – для клубу мати гравця з академії, який залишиться тут надовго з нами, він дивовижний. Гвардіол? Я дуже задоволений його дебютом. На жаль, у нас було не так багато часу, щоб потренуватися разом через наш щільний графік... Але він тут і він більш ніж готовий до цього", – зазначив Гвардіола на передматчевій прес-конференції.

Додамо, що поєдинок Манчестер Сіті – Севілья відбудеться вже завтра, 16 серпня. Початок гри о 22:00.

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PEP [On Lewis's contract extension] It’s incredible for us - for the Club to have a player from the Academy who will be here a long time with us, he is amazing. pic.twitter.com/As1OSw88wT — Manchester City (@ManCity) August 15, 2023