"Мені дуже подобається ставлення гравців Руха до збірної. Ментально вони найкращі в Україні збірники, які цінують кожну хвилину, проведену в збірних.

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Це однозначно наслідок виховання в клубі, патріотизм іде від самого Руха, який вірно розставляє акценти й вчить своїх гравців, що збірна – це вершина майстерності кожного футболіста. Нема жодних проблем у роботі з представниками Руха, я вдячний за це", – сказав Ротань в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, 21 грудня Руслан Петрович був призначений головним тренером Олександрії – він поєднуватиме роботу в клубі із посадою керманича збірної України U-21.

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