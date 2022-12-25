"Вони цінують кожну хвилину": Ротань назвав найвідданіших представників молодіжної збірної України
Головний тренер молодіжки Руслан Ротань прокоментував велике представництво Руха у своїй команді.
"Мені дуже подобається ставлення гравців Руха до збірної. Ментально вони найкращі в Україні збірники, які цінують кожну хвилину, проведену в збірних.
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Це однозначно наслідок виховання в клубі, патріотизм іде від самого Руха, який вірно розставляє акценти й вчить своїх гравців, що збірна – це вершина майстерності кожного футболіста. Нема жодних проблем у роботі з представниками Руха, я вдячний за це", – сказав Ротань в інтерв'ю виданню Український футбол.
Нагадаємо, 21 грудня Руслан Петрович був призначений головним тренером Олександрії – він поєднуватиме роботу в клубі із посадою керманича збірної України U-21.