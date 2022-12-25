"Мне очень нравится отношение игроков Руха к сборной. Ментально они лучшие в Украине сборники, которые ценят каждую минуту, проведенную в сборных.

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Это однозначно следствие воспитания в клубе, патриотизм исходит от самого Руха, который верно расставляет акценты и учит своих игроков, что сборная – вершина мастерства каждого футболиста. Нет никаких проблем в работе с представителями Руха, я благодарен за это", – сказал Ротань в интервью изданию Український футбол.

Напомним, 21 декабря Руслан Петрович был назначен главным тренером Александрии – он будет совмещать работу в клубе с должностью руководителя сборной Украины U-21.

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