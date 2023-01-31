Вільяреал у домашньому поєдинку 19-го туру чемпіонату Іспанії 2022/23 зазнав неприємної поразки від Райо Вальєкано (1:2), нашкодивши своїм перспективам у боротьбі за ЛЧ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Вільяреал у завершальному матчі 19-го туру Ла Ліги приймав Райо Вальєкано. Зустріч мала доволі важливе турнірне значення. У випадку перемоги господарі зрівнялись б за очками з Атлетіко (мадридці замикали зону ЛЧ), а гості в разі власного тріумфу наблизились би до топ-4 на відстань двох залікових балів. Нічия в таких умовах нікого не влаштовувала.

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Поєдинок виявився небагатим на моменти. "Жовта субмарина" провела 11 ударів із сумарною гостротою в 0,62 очікуваних голи. Реально небезпечними були лишень постріли Піно з лівого краю штрафного та Баени з дальньої дистанції – обидва летіли в правий нижній кут. Перший пройшов у сантиметрах від стійки, а другий парирував Дімітрієвскі. Також пригадуються лонгшоти Альберто Морено над дев'ятками.

Рафо Вальєкано пробивав ще менше. До перерви реальний шанс відкрити рахунок мав тільки Пате Сісс, який.скористався вдалим відскоком і пробив пяткою з лінії воротарського – втім, вийшло доволі кволо. В другому ж таймі мадридці реалізували чи не перший свій момент, причому знову не без фарту.

Трехо на 70-й хвилині однієї передачею на фланг відрізав всю оборону Вільяреала. Камельйо вийшов під дуже гострим кутом на побачення з голкіпером – Йоргенсен завагався на виході, а Серхіо покарав за це точним ударом. 0:1! Виявилось, що цей гол вирішив долю всього протистояння, адже став єдиним.

Райо Вальєкано святкує мінімально перемогу на Сераміці, набираючи 29 очок і підіймаючись на сьому позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Вільяреал відпускає Атлетіко у відрив.

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