"Важко щось казати після такої гри. Як з Рухом, добре грали перший тайм. Заробили непотрібний пенальті у власні ворота перед перервою.

Кривбас у матчі з трьома пенальті та вилученням впевнено переміг Зорю

У другому таймі така ж проблема, що й тиждень тому - стояли далеко від гравців суперника. Не вистачало Джордана. Знов червона картка непотрібна. Два пенальті в наші ворота. Не розумію своїх гравців. Як так можна тримати суперника при кутовому? Деяким футболістам треба зрозуміти, що вони повинні грати за Зорю, а не за себе, начебто це приватний матч.

Ми готові не на сто відсотків. Не хочемо шукати відмазок. Наша команда буде іншою, коли повернуться травмовані гравці. Також нам потрібен опорний півзахисник. Більша частина команди не були з нами більшість збору. До того ж була сильна спека. Дуже важко", – цитує Лалатовіча клубна прес-служба Зорі.

Нагадаємо, Зоря зазнала двох поразок на старту нової кампанії УПЛ. Підопічні Лалатовіча програли Руху (1:2) і Кривбасу (1:3) Наступну гру луганці зіграють проти полтавської Ворскли. Матч запланований на неділю, 13 серпня.