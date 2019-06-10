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"Вони підписали Кенні", – Шальке Коноплянки представив новачка за мотивами мультфільму Південний Парк

18:04 215 Читать на русском
"Вони підписали Кенні", – Шальке Коноплянки представив новачка за мотивами мультфільму Південний Парк
Джонджо Кенні / ФК Шальке

Шальке, де виступає українець Євген Коноплянка, оригінально представив свого новачка Джонджо Кенні, орендованого на сезон у Евертона.

Шальке у своєму Twitter оголосив про підписання англійського захисника Джонджо Кенні. "Кобальтові" орендували футболіста на сезон 2019/20 у Евертона.

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"Королівські сині" вирішили представити англійця оригінальним чином. Вони зробили це за мотивами знаменитого мультфільму Південний Парк та показали в образі героя Кенні.

"О Боже! Вони підписали Кенні", – пожартували представники прес-служби німецького клубу.

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