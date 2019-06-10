Циганков ризикує не перейти у Севілью через Коноплянку, – іспанський журналіст

"Футбол 24" поцікавився думкою журналіста El Desmarque Басіліо Гарсії Наварро щодо можливого трансферу вінгера Динамо та збірної України Віктора Циганкова у Севілью.

Стрімкий прогрес 21-річного футболіста привернув увагу до його персони з боку значної кількості європейських клубів. Андалусійське видання Estadio Deportivo, зокрема, писало, що Циганков серйозно зацікавив Севілью, яка роздумує над підписанням другого українця у власній історії. Ідеологом трансферу гравця Динамо начебто виступив спортивний директор нервіонців Рамон Мончі, який тривалий час стежив за виступами головної зірки віце-чемпіона України.

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Однак представник іншого севільського видання El Desmarque, Басіліо Гарсія Наварро сильно сумнівається, що Циганков опиниться на Рамон Санчес Пісхуан вже цього літа, мовляв, Євген Коноплянка створив небезпечний прецедент.

"Наразі невідомо, чи існує якийсь конкретний інтерес Севільї щодо Циганкова. Але я вважаю, що цей трансфер немає нічого спільного з можливим відходом Сарабії. До речі, останній ще не прийняв остаточного рішення. На мою думку, це незалежні одна від одної угоди.

Трансфер Циганкова став би ризикованою операцією для Севільї. Коноплянка тут не заграв, тому я сумніваюся, що Мончі роздумує над схожим придбанням", – припускає Наварро.

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Крім цього, в Іспанії не вірять, що Севілья наважилася б віддати за Циганкова близько 30-и млн євро, які, за чутками, вимагає Динамо у потенційних покупців.

"Найдорожчий трансфер в історії Севільї – 22 млн євро за Луїса Мурієля у 2017 році. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що Севілья могла б заплатити 25-30 млн євро за Циганкова", – зазначив журналіст.

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